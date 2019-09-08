شكرا لقرائتكم خبر عن محمود رضا ينضم إلى معسكر حرس الحدود بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل محمود رضا، حارس مرمى حرس الحدود، إلى الجونة للانضمام إلى معسكر الفريق عقب انتهاء إجراءات ضمه من وادى دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم على سبيل الإعاراة.

ويخوض فريق حرس الحدود بطولة ودية بالجونة استعدادًا للموسم الجديد، وتضم 3 فرق الجونة ومصر المقاصة وأسوان، وودع حرس الحدود بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل لا شىء ضمن مباريات ربع نهائي المسابقة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت.

ويسعى طارق العشرى، المدير الفنى للحدود، خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.