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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سلة الاتحاد تغادر إلى لبنان للمشاركة فى بطولة الحريرى الدولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت بعثة فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى، صباح اليوم الأحد، إلى لبنان للمشاركة فى منافسات بطولة الحريرى الدولية الودية لكرة السلة، والتى تقام فى الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجارى، ويشارك فريقا الاتحاد وسبورتنج من مصر.
ومن المقرر أن يخوض فريق الاتحاد السكندرى مباراة ودية بعد غد، الثلاثاء، مع أحد الفرق المشاركة فى البطولة استعدادا لخوض أولى المباريات أمام الحكمة اللبنانى يوم 11 سبتمبر الجارى.
وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من: أحمد عادل ومحمد على ومؤمن مبارك ومحمد طه ويوسف شوشة واحمد الصباغ وأحمد أبو العلا ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن عماد وعلى محمد ورامى ابراهيم ومايكل ديكسون وهيثم كمال ومصطفى عصام وايدجراز.
مصطفى كمال و المحترف الامريكى
احمد الصباغ
احمد مرعى مدرب الفريق
رامى ابراهيم
سلة الاتحاد فى المطار
عمرو السبخى مع لاعبى سلة الاتحاد
فريق سلة الاتحاد
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