شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: نجم كبير فى بيراميدز لن يشارك أمام الزمالك أساسياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن أحد النجوم الكبار فى نادى بيراميدز لن يبدأ لقاء الزمالك أساسياً بنهائى كأس مصر، فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال شوبير، فى تصريحات إذاعية على راديو ON SPORT، أحد اللاعبين المؤثرين فى نادى بيراميدز لن يبدأ لقاء الزمالك أساسياً بسبب عودته من الإصابة مؤخراً وسيكون على مقاعد البدلاء.

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وكان عبدالله السعيد لاعب بيراميدز قد غاب عن مباراتى حرس الحدود فى دور الثمانية لكأس مصر، وإيتوال الكونغولى فى إياب دور التمهيدى الأول من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بسبب إصابته فى عضلة السمانة، قبل أن يتم ضمه للقائمة من قبل الفرنسى ديسابر المدير الفنى الجديد لنادى بيراميدز.