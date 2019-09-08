قصة صور.. فريدة الحناوى مستقبل سيدات الكرة الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت فريدة الحناوى لاعبة منتخب ناشئات الكرة الطائرة والنادى الأهلى فى كسب ثقة محبى وعشاق اللعبة فى ظل تألقها فى منافسات بطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالتى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وإستاد القاهرة . وتشهد البطولة تألق ملحوظ لفريدة الحناوى صاحبة مركز 4 و التى توارثت حب الطائرة من أبيها نجم اللعبة السابق و الذى قام بتدريب عدد كبير من الفرق و المنتخبات . ويرصد الخليج 365 لقطات لنجمة الطائرة الجديدة التى تعد مستقبل السيدات فى الصور التالية :

فريدة الحناوى الاهلى

فريدة الحناوى ووالدتها Advertisements

فريدة الحناوى

فريدة الحناوى و عائلتها

فريدة الحناوى

فريدة الحناوى

فريدة الحناوى ووالدتها ووالدها

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