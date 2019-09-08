شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فنى شامل للزمالك وبيراميدز قبل 9 ساعات من نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فى الحادية عشرة صباح اليوم اجتماع فنى شامل، لوضع التنسيق والترتيبات الأخيرة لمباراة نهائى كأس مصر التى تجمع الزمالك وبيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويشهد الاجتماع الفنى الاتفاق على جميع الأمور الخاصة بالمباراة، من لون قميص كل فريق ومواعيد الوصول للملعب، إلى جانب التحذيرات بعدم تواجد أى فرد غير مسئول داخل الملعب، بالإضافة إلى الالتزام بعدم الخروج عن النص، والترتيب للتتويج عقب انتهاء المباراة ومعرفة الفريق الفائز.

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وتأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر بعد فوزه على مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد فى دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى فى دور الـ 16 بهدفين مقابل لا شىء، وبعدها الفوز فى دور الثمانية على مصر المقاصة بهدف دون رد، أحرزه عبد الله جمعة، وفاز على على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، فى المباراة التى امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على ستاد الإسماعيلية.

وفى المقابل تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل لاشئ فى دور الثمانية، وفى نصف النهائى فاز على بتروجت بهدفين نظيفين أيضا .