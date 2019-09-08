شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات رابع أيام بطولة العالم لناشئات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الأحد، لقاءات قوية فى رابع أيام بطولة العالم للناشئات التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

وتشهد لقاءات اليوم مواجهات بين كل من، أمريكا مع كوريا الجنوبية فى الثانية عشرة والنصف ظهر ا، وإيطاليا مع كندا فى الثالثة عصرا بالمجموعة الثانية.

بينما يلتقى الصين مع البرازيل فى الخامسة والنصف مساء، والكاميرون مع بورتريكو فى الثامنة مساء بالمجموعة الأولى .

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فيما تشهد المجموعة الثالثة منافسة بين الأرجنتين مع بيلاروسيا فى الخامسة والنصف، وروسيا مع تايلاند فى الثامنة مساء، على أن يتقابل اليابان مع بيرو فى الثانية عشرة والنصف ظهرا، وتركيا مع بلغاريا فى الثالثة عصرا بالمجموعة الرابعة .

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.



منافسات الإسماعيلية