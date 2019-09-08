محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
يستضيف ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية مباراة الزمالك وبيراميدز في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بنهائي كأس مصر.
ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، خريطة القنوات الناقلة للمباراة النهائية:
النيل للرياضة
يقدم مدحت شلبي الاستوديو التحليلي بداية من الساعة السادسة والنصف وحتى السابعة وعشر دقائق، وبعد ذلك يتولى خالد لطيف قيادة الاستوديو.
ويتواجد بالاستوديو التحليلي كلا من فاروق جعفر وضياء السيد وعلاء ميهوب وأيمن منصور، ويعلق على المباراة مدحت شلبي.
أون سبورت
من المقرر أن يقدم سيف زاهر الاستوديو التحليلي لمباراة نهائي الكأس، ويتواجد معه كلا من أيمن يونس ووليد صلاح الدين وعبدالظاهر السقا.
ويتولى حاتم بطيشة مهمة التعليق على المباراة.
تايم سبورتس
يقود كريم خطاب الاستوديو التحليلي في حضور حازم إمام وعماد متعب وتامر صقر، ويعلق على المباراة مؤمن حسن.
كانت هذه تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بنهائي الكأس.. شلبي ضمن ثلاثي التعليق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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