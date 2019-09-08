تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة الزمالك بنهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: استقر الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق بشكل كبير على تشكيل الفريق المتوقع لمباراة الزمالك. ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة بيراميدز والزمالك بنهائي كأس مصر مساء اليوم الأحد. وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – علي جبر – عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – إيريك تراوري. ثلاثي قبل المهاجم: إسلام عيسى – عبدالله السعيد – إبراهيم حسن. خط الهجوم: جون أنطوي.

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