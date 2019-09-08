تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو بشكل كبير على تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر. ويستعد الزمالك لملاقاة بيراميدز في نهائي الكأس مساء اليوم الأحد، بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد عواد. Advertisements خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي. ثلاثي قبل المهاجم: محمد أوناجم – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بن شرقي. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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