رياضة | كيف استعد الحمام للموسم الجديد من القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف استعد الحمام للموسم الجديد من القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد انتهاء الموسم الماضي وبقاء نادي الحمام بدوري الدرجة الثانية في المباراة الأخيرة أمام سيدي سالم قرر مجلس إدارة نادي الحمام الاستعداد مبكرا للموسم الجديد ونظرا لقلة الإمكانيات المادية للنادي قام بالموافقة علي انتقال ثلاثة من نجومه لتوفير أموال لبدء فترة الإعداد حيث قام ببيع محمود الحضري لبني سويف وهشام أحمد لدكرنس ومؤمن فكري للمنصورة.

وقرر مجلس إدارة الحمام مع مدير فني خارج دائرة دوري الدرجة الثانية وبالفعل تعاقد مع أحمد فكري الصغير لاعب الإسماعيلي والذي سبق له العمل مع الفريق الأول كمدرب مساعد ومدير فني لفريق 97 بالإسماعيلي وكانت له تجربة وحيدة بالدرجة الثانية بالعمل كمدرب عام في فاركو مع خالد القماش.

وأعلن مجلس الإدارة تشكيل الجهاز الفني والذي ضم أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ،سيد إبراهيم مدرب ،عادل عبد العزيز مدرب ، علي شمس مدرب أحمال ، محمد جمعة مدرب حراس المرمي ،سيد زهران مديرا للكرة،أحمد عاشور مدير إداري ،هاني زيتونه مسئول معدات ، إبراهيم عبد الله مسئول معدات.

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وبدأ الفريق فترة إعدادة للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو وخاض الفريق خلال فترة الإعداد 9 مباريات ودية، حيث خسر من أسوان بهدف، وفاز علي برج العرب بنفس النتيجه، وفي ثالث مواجهاتة حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز في رابع مبارياتة أمام مركز شباب الحمام 2/3 وخسر من أبو قير للأسمدة 2/4 وخسر من 1/4 وخسر من اف سي مصر 1/2 قبل أن يخسر في أخر مبارياتة أمام بني سويف أحد فرق محجموعة الصعيد 0/3 وتعادل مع مركز شباب الحمام في أخر مبارياتة 1/1.

ويلاقي فريق فاركو يوم الإثنين 10 سبتمبر بملعب فاركو قبل أن يدخل الفريق في معسكر مغلق وجاري المفاضلة بين الإسكندرية والإسماعيلية لإقامة معسكر الفريق.

وكان نادي الحمام قد أعلن عبر صفحته الرسمية قيد 10 لاعبين في قائمتة الأولي والتي ضمت: أحمد الدماطي، وليد إبراهيم ، ضياء مسعود ، محمد حفظي، مهنا منصور ، الدسوقي مسعد ، أحمد سمير الفار، محمد جمال السيسي، يايا كونية، محمد شعبان

فهل سيحقق نادي الحمام مايتمناه جمهورة في الموسم الجديد أو سيظل الفريق يعاني من الصراع علي الهبوط مثل الموسم الماضي.