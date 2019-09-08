رياضة | سالم الدوسري يواجه المجهول في الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سالم الدوسري يواجه المجهول في الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا شك أن سالم الدوسري قد ظهر كواحد من أبرز لاعبي نادي الهلال في الموسم الماضي، ونجح في أن يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة الفريق، وسجل وصنع أهداف رائعة رفقة النادي الهلالي، ولكن فجأة تعرض اللاعب لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة، وخلال هذه الفترة تعاقد الزعيم مع صفقات جديدة تلعب في الخط الأمامي، ليصبح سالم الدوسري في موقف صعب للغاية، حيث تحول من النجم الأول للفريق إلى شخص يواجه المستقبل المجهول في الموسم الجديد.

الفريق الهلالي ضم 4 صفقات جديدة في هذا الصيف، وكانت أغلب التدعيمات قد ذهبت إلى صالح خط الوسط والهجوم، خاصة بعد ضم الكولومبي كويلار، والمهاجم صالح الشهري، ومع تواجد أسماء مثل أندري كاريلو، بالإضافة إلى وجود الإيطالي، سيباستيان جيوفينكو، وأسماء أخرى مثل عمر خربين وبافيتيمبي جوميز، أصبحت فرصة مشاركة الدوسري في المباريات أقل بكثير مما كانت عليه في الموسم الماضي.

الصحف السعودية تؤكد أن الروماني، رازفان لوشيسكو، قد يغير خطة لعب الفريق في الموسم الحالي، ويحولها لتواجد ثلاث صريح في خط الوسط بدلًا من اللعب بثنائي فقط في هذه المنطقة، حيث كان يعتمد المدرب سابقًا على محمد كنو، وسلمان الفرج أو عبد الله عطيف، ولكن مع وصول كويلار قد يتواجد ثلاثي في خط الوسط لتصبح خطة الهلال الجديد 4-3-3، وهو ما يقلل أكثر من فرص سالم الدوسري في التواجد في التشكيلة الأساسية.

الأمر الآن أصبح في ملعب سالم الدوسري، والذي عليه أن يجتهد أكثر في التدريبات ويقنع مدربه الروماني، بضرورة إعطاءه الفرصة للمشاركة في المباريات من أجل إثبات أنه واحد من أفضل اللاعبين في المملكة ويستحق مكان أساسي في تشكيلة الزعيم.