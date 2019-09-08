رياضة | جولة في عقل رينارد.. الثعلب يكرر سيناريو المغرب مع السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة في عقل رينارد.. الثعلب يكرر سيناريو المغرب مع السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد إن المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، قد قاد تدريب المنتخب السعودي يوم الأمس، وذلك استعدادًا لمواجهة اليمن في العاصمة البحرينية المنامة، يوم الثلاثاء المقبل، والموافق 10 سبتمبر الجاري ضمن الجولة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم المقبلة قطر 2022، وكذلك كأس أمم آسيا 2021.

هيرفي رينارد وخطة المغرب مع السعودية

وتحدث بعض المراقبين لتدريبات المنتخب السعودي، أن المدرب الفرنسي والملقب بالثعلب، هيرفي رينارد، قد استقر عى الطريقة والخطة التي سيلعب بها منتخب الأخضر في مباراة اليمن المقبلة، حيث سيتعمد رينارد على أسلوب الإستحواذ وإمتلاك الكرة وحرمان اليمنين لأطول فترة ممكنة منها، ومن ثم الإعتماد على ضرب اليمن من الأجناب، وإستغلال سرعة الأجنحة وخط الوسط في المنتخب السعودي في الاختراقات.

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وكان المنتخب السعودي قد قدم أداء غير مقنع خلال مباراة مالي الودية، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، ولكن تلك المباراة كانت بالنسبة للمدرب الفرنسي، فرصة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، ومن المتوقع أن تكون مباراة اليمن مختلفة تمامًا، حيث سيحرص هيرفي رينارد على توجيه تعليمات صارمة للاعبين وخاصة المهاجمين على ضرورة إنهاء أي فرصة يتحصل عليها المنتخب السعودي في اللقاء.

وبحسب ما يؤكده البعض عن هيرفي رينارد، فإن المدرب الفرنسي يعتمد بشكل كبير على خطة 4-2-3-1 كما كان يفعل مع المنتخب المغربي خاصة في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وذلك بتواجد ثلاث لاعبين خلف المهاجم من أجل تقديم حلول منوعة لإختراق دفاع الفريق المنافس.

يذكر أن المنتخب السعودي سوف يعاني في مباراة مالي من عدم تواجد اللاعب، هتان باهبري لاعب نادي الهلال السعودي، والذي يعد ركيزة أساسية في خط وسط المنتخب السعودي في الفترة الأخيرة، حيث تعرض باهيري إلى إصابة في مباراة مالي، لن تجعله غير قادر على التواجد في التشكيل الأساسي للأخضر في مباراة اليمن المقبلة.