رياضة | تفاصيل انقلاب "زيدان" في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل انقلاب "زيدان" في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني غير موقفه تجاه لاعب الفريق الكولومبى خاميس رودريجيز رغم أنه كان قد طالب برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن زين الدين زيدان لا يحب رودريجيز لكنه رأى أن ريال مدريد بحاجة شديدة إلى مجهوداته خاصة في ظل التزام اللاعب في التدريبات وتألقه خلال الدقائق التي شارك فيها أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى زيدان لم يكن يطيق أن يرى رودريجيز في ريال مدريد لكن موقفه تغير مع نهاية شهر يوليو بعدما فرض اللاعب نفسه بقوة من خلال مجهوده.

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ريال مدريد يعود في سبتمبر

ويتأهب فريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان لخوض 4 مواجهات قوية في شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا" من أجل موسم موسم استثنائي بفضل الصفقات التي عقدها في الميركاتو الصيفي وجعلت الجماهير تتمنى تصحيح الموسم الكارثي المنصرم.

ويواجه ريال مدريد نظيره فريق ليفانتي في تمام الواحدة ظهرًا يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي، وهي مواجهة قد تكون سهلة نسبيًا للفريق المدريدي نظرًا للفوارق التاريخية والفنية ثم يخرج لموعد مع مواجهة قوية ضد فريق إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل النادي الأندلسي.

ويعود نادي ريال مدريد لملعبه في سانتياجو بيرنابيو مجددًا لمواجهة فريق أوساسونا في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر في لقاء محفوف بالمخاطر نظرًا لقوة الضيوف أما المواجهة الأصعب فستكون مباراة الديربي ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد وذلك في تمام التاسعة مساء يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو الذي يجيد دييجو سيميوني إحكام قبضته عليه.