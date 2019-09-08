رياضة | الزمالك يتحدى بيراميدز لانتزاع "الكأس المفضل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحدى بيراميدز لانتزاع "الكأس المفضل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف استاد برج العرب الإسكندرية مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر الذي سيقام في الساعة الثامنة مساء اليوم بحضور 20 ألف متفرج بعد موافقة الجهات الأمنية.

ويبحث الزمالك عن التتويج ببطولته المفضلة التي فاز بها 5 مرات في آخر 6 نسخ من البطولة مقابل لقب وحيد للأهلي الغريم التقليدي للفريق الأبيض.

ويصطدم ميتشو المدير الفني للزمالك بالفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز في مواجهة فنية ساخنة بين كلا المدربين

ولعب الزمالك ضد بيراميدز مباراتين فقط في الموسم الماضي انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي 3-3 على ملعب بتروسبورت وفاز بيراميدز في الثانية بهدف نظيف.

يخوض نادي الزمالك مباراة اليوم بقائمة مكتملة من النجوم مثل شيكابالا وأشرف بن شرقي لكن يغيب عنه محمود عبد العزيز وحازم إمام وكريم بامبو وإسلام جابر لأسباب فنية أمام بيراميدز فتبدو قائمته كاملة بوجود الثلاثي الهجومي جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس ومن خلفهم إسلام عيسى وعبد الله السعيد وعبده لومالا وعمر جابر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم

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خط الهجوم مصطفى محمد

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ومحمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري وعبد الله السعيد وإبراهيم حسن وعبده لومالا

خط الهجوم: جون أنطوي

وأصبح عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز جاهزًا للحاق بمباراة الزمالك بعد أن كان قد اشتكى من شد في عضلة السمانة وهو ما يمثل خطرًا على القلعة البيضاء خاصة أن اللاعب يجيد في المباريات الكبيرة وهو محور اللعب الأساسي للفريق.

وخاض فريق نادي الزمالك ضد بيراميدز بمسماه الجديد والقديم "نادي الأسيوطي" 6 مواجهات، فاز في 4 مرات، وفاز بيراميدز في مباراة وحيدة وحسم التعادل مرة أخرى ولكن بالمسمى الجديد فقط "نادي بيراميدز"، لم ينجح الزمالك في تحقيق أي فوز في المباريات التي جمعت بينهما، حيث تعادل الفريقان 3-3 في لقاء الدور الأول من بطولة الدوري في الموسم الماضي في حين فاز بيراميدز في لقاء الدور الثاني بهدف نظيف.

أول لقاء بين الزمالك وبيراميدز بمسماه الجديد كان في 24 يناير 2019 وانتهى بنتيجة الزمالك 3 - 3 بيراميدز، وآخر مباراة كانت في يوم 24 أبريل الماضي وانتهت بفوز نادي بيراميدز بهدف نظيف.