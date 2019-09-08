الامارات | وفاة نجم الوصل السابق عبدالعزيز عبدالله النعيمي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجم الوصل السابق عبدالعزيز عبدالله النعيمي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي لاعب الوصل لكرة القدم السابق عبدالعزيز عبدالله النعيمي، إذ من المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر في جامع الشهداء بجانب مقبرة القصيص.
ويعد النعيمي من نجوم فريق كرة القدم الوصلاوي في فترة الثمانينات، وأسهم في حصول "الإمبراطور" على العديد من البطولات.
ولعب النعيمي مع منتخب الشباب وبعد اعتزاله الكرة توجه إلى سلك التحكيم وهو من أسرة كروية، إذ أن شقيقه هو الحكم الدولي السابق عبدالعزيز عبدالله، وأيضاً الحكم الدولي السابق سعيد عبدالله، والمدرب الراحل ابراهيم عبدالله.
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