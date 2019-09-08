شكرا لقرائتكم 1.5 مليون جنيه مكافأة بطل الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي تسليم مبلغ مليون و٥٠٠ الف جنيه للفائز بلقب كأس مصر لموسم ٢٠١٨ /٢٠١٩ والذي يتنافس عليه فريقي الزمالك و بيراميدز في اللقاء المقرر له الثامنة مساء الأحد باستاد برج العرب في الإسكندرية الي جانب رصد مبلغ مليون جنيه لصالح المركز الثاني علي أن يتم تسليم المكافآت في شيك عقب مراسم التتويج باللقب.

يحضر مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة مباراة الزمالك علي رأسهم عمرو الجنايني من أجل تسليم كأس مصر للفريق البطل في حضور مندوب الرئاسة ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وقائد المنطقة الشمالية.