بالصور والفيديو.. نساء برشلونة يكتسحن ريال مدريد 9 / 1 فى كلاسيكو السيدات

Advertisements Advertisements بالصور والفيديو.. نساءبرشلونة يكتسحن ريال مدريد 9 / 1 فى كلاسيكو السيدات الأحد 8 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 اكتسح فريق برشلونة نظيره تاكون المنتمى لنادى ريال مدريد فى مباراة كلاسيكو السيدات بنتيجة 9 / 1 فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الدورى الإسبانى للسيدات على ملعب "يوهان كرويف".

سجل أهداف فريق برشلونة للسيدات جنيفر هيرموسو هاتريك، وأيتانا بونماتي هدفين وكل من اليكسيا بتيلاس وماريونا كالدينتي وجراهام ولوسيا سواريز هدفا. Advertisements بينما سجلت هدف ريال مدريد الوحيد جيسكا مارتينيز. المعروف أن مباريات الفريقين على مستوى الرجال تشهد منافسة شرسة واهتمام بالغ من جميع محبى كرة القدم، كونه يعد كلاسيكو الأرض. Advertisements Advertisements

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