3 مراقبين لنهائي كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الكرة تعيين 3 مراقبين لمباراة الزمالك وبيراميدز في تهائي كأس مصر مساء اليوم الأحد، وهم مراقب للمسابقات وآخر مراقب أمني ومراقب لطاقم الحكام الأجنبي الذي يدير اللقاء اليوم وتحمل تكاليف فريق بيراميدز بعد طلبه استقدام حكام أجانب للقاء. وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر. وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيه للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.

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