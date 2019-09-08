هاشتاج «#بعزيمة بقتال الكأس للأبطال» يتصدر «تويتر».. ومغردون: «بروح قتالية الكأس زملكاويه»

الموجز

تصدر هاشتاج «# بعزيمة بقتال الكأس للأبطال» مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمطالبة فريق نادي الزمالك بالتغلب على فريق بيراميدز وحسم اللقب في اللقاء المرتقب لهم اليوم في الثامنة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن نهائي بطولة كأس مصر.

ووصل الزمالك إلى نهائي البطولة بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي، بينما وصل بيراميدز إلى النهائي بعدما حقق الفوز على فريق بتروجيت بهدفين دون رد.

ودون حساب يحمل اسم «عابدو» قائلًا: «بروح قتالية.. الكأس زملكاوية.. بعزيمة وقتال الكأس للأبطال».

كما غرد أحمد تريك قائلًا: «يلا اكسبوهم وفرحونا الليلة يا أولاد الكأس بإذن الله زملكاوي».

كما كتب العراقي: «بعزيمة بقتال الكأس للأبطال».

كما وجه صبحي الراقي دعاء لفريق الزمالك قائلًا: «بعزيمة_بقتال_الكاس_للأبطال.. اللهم ثبت اقدام لاعبي الزمالك، اللهم اكتب لهم النصر من عندك واكتب لنا فرحه بانتصارهم.. اللهم اجعل العزيمه والعزه من نصيبنا».

وتابع: «ونحتفل مع اخواتنا الزملكاويه المحترمين بالكأس واجعلها ليله سعيده علينا اللهم لاتشمت فينا احد.. اللهم واحفظ لاعبينا من كل مكروه».

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، عبد الله جمعة، محمد عبد الغني.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع : رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

الوسط : نبيل عماد دونجا - عبده لومالا - إيريك تراوري - عمر جابر - إسلام عيسى

الهجوم: جون أنطوي

سرية كاملة

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وفرض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق سياجا كاملا من السرية على تدريبات الفريق الأخيرة ومنع حضور وسائل الإعلام بجانب إخلاء ملعب بتروسبورت في الأيام الأخيرة من العمال نهائيًا لزيادة تركيز اللاعبين وتطبيق بعض الجوانب التكتيكية.

تغيير استراتيجية اللعب

ووضحت رغبة المدرب في تغيير استراتيجيته خلال مواجهة اليوم واللعب بشكل متوازن بعد الخطة الهجومية التي اعتمد عليها أمام مصر للمقاصة والاتحاد السكندري، كما ينوي منح واجبات دفاعية أكبر للتونسي فرجاني ساسي بجانب الطرفين وهو ما وضح في التدريبات.

شيكابالا

واجتمع الصربي بشكل منفرد مع المغربي محمد أوناجم وشيكابالا وأوباما بضرورة العودة إلى الخلف وأداء المهام الدفاعية وعدم ترك أي مساحات.

جلسات شيكابالا مع زملائه

وعلى جانب آخر، عقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق سلسلة جلسات مع زملائه في الساعات الماضية وأوضح لهم صعوبة لقاء الغد وضرورة التركيز بشكل كامل وعدم التأثر بشكل سلبي من ضغوطات الجماهير وحضورهم وأن ينقلوا الضغط إلى المنافس وركز بشكل أكبر على الصفقات الجديدة داخل الفريق.

وشدد على أن الانتصار وحصد اللقب سيكون له دور مهم في رفع المعنويات بالنسبة لهم وإزالة الضغوطات من عليهم ومنحهم دفعة كبيرة قبل بداية الموسم وزيادة الثقة لديهم، كما أشار إلى ضرورة عدم التأثر حال تأخر الفريق من النتيجة والهدوء والثقة بالقدرة على العودة في أي وقت.

التدريب على ركلات الترجيح

وفي سياق آخر، خصص الجهاز الفني فقرة خاصة للتدريب على ركلات الترجيح في الأيام الماضية وتألق خلالها بشكل كبير محمد أبو جبل ومحمد عواد ثنائي الفريق والتركيز الكامل بالإضافة إلى إجادة كل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بجانب مصطفى محمد ومحمد عبد الغني ووضح التركيز بشكل كبير عليهم حال الإحتكام إلى ركلات الترجيح في النهائي وذلك حال استمرار التعادل في الوقت الإضافي للقاء بعد الوقت الأصلي.

الفوز الأغلي

ومن ناحية أخرى، كشف ميتشو للجهاز المعاون له عن أهمية لقاء اليوم أمام بيراميدز وأكد لهم أن الفوز بها هو الأغلى في حياته التدريبية ولها مذاق خاص بالنسبة له وستسهل من مهمته بشكل كبير في الموسم المقبل وإزالة الضغوطات من عليه.

وأشار إلى أنه يعرف مدى قوى بيراميدز والذي حقق الفوز على الأهلي 3 مرات من قبل لذلك يعتبر الانتصار عليه بمثابة ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.

3 مراقبين

وتذاع المباراة بين الفريقين على قنوات أون سبورت والنيل الرياضية، وهما المالكتين لحقوق البث.

وفي سياق متصل، قرر اتحاد الكرة تعيين 3 مراقبين فى مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد، فى نهائى كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

واستقر "الجبلاية" على تعيين مراقب أمنى ومراقب مسابقات وثالث للحكام، لرصد أى محاولة للخروج عن القواعد المنظمة لسير مباراة نهائى الكأس، ومنع تواجد أى شخص قبل أو أثناء المباراة.

تحكيم أجنبي

يذكر أن اتحاد الكرة استقر على تعيين طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة نهائى كأس مصر، بعد أن رفض بيراميدز تعيين طاقم تحكيم مصرى لصعوبة هذا اللقاء.