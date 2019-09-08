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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الكرة المصرية فى الثامنة مساء اليوم الاحد، مواجهة الزمالك مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر  بالنسخة 87 والذى يقام باستاد برج العرب فى الاسكندرية وبحضور 20 ألف متفرج.

وفى التشكيل الابيض أستقر ميتشو الدفع بمصطفى محمد صاحب هدف الفوز على الاتحاد فى قيادة خط الهجوم الزمالك، بعدما كان يفاضل بينه وبين عمر السعيد للمشاركة أساسيًا، فيما يفضل ميتشو الإبقاء على محمود عبد الرازق شيكابالا، على مقاعد البدلاء والبدء بيوسف أوباما فى التشكيل الأساسى للمباراة وذلك لجعله ورقة رابحة فى حالة الحاجة إليه خلال اللقاء.

ومن المتوقع أن يدفع ميتشو بتشكيل مكون من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، وحمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما فى خط الوسط، ومصطفى محمد فى خط الهجوم".

 

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