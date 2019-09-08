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طارق قنديل يبحث مع سفير مصر بغينيا ترتيبات مباراة كانو سبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى طارق قنديل عضو مجلس إدارة الاهلي ورئيس بعثة الفريق في غينيا إتصالاً هاتفياً مع السفير المصري بغينيا الاستوائية حاتم حسونة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى غينيا استعدادا لمواجهة «كانو سبورت» المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وناقش قنديل مع السفير كافة التفاصيل الخاصة بالرحلة كما عقد قنديل جلسة مع جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق من أجل التنسيق بشأن عدة أمور خاصة بالرحلة والسفر والأجواء .

ومن المقرر أن يسبق عبد الحفيظ وسمير عدلي المدير الإداري البعثة الأهلاوية بـ48 ساعة من أجل الترتيب لعدة أمور خاصة بالرحلة .

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