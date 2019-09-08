شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل يصعد الأباتشى لمنصة التتويج مع الزمالك الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيكون عشاق الكرة المصرية، على موعد مع الإثارة والمتعة، فى الثامنة مساء الأحد خلال متابعة نهائي بطولة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على ستاد برج العرب بالأسكندرية فى حضور 20 ألف مشجع .

وتأهل الزمالك لنهائي البطولة بعد تخطيه الاتحاد السكندري، فيما تجاوز بيراميدز عقبة بتروجت في نصف النهائي.

ويعول عشاق الفارس الأبيض كثيراً على قدرات وإمكانيات نجمهم المحبوب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق

وحصد شيكابالا مع الزمالك، 3 بطولات لكأس مصر من قبل في موسم 2007/2008 وموسم 2012/2013 وموسم 2015/2016 ويمنى النفس بالصعود لمنصة التتويج الليلة لحصد اللقب الرابع وإهداؤه للجماهير العاشقة للون الأبيض.

ولعب الأباتشى مع الزمالك قبل مباراة الليلة 4 مباريات بمعدل 279 دقيقة نجح خلالها فى تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أخرى بمعدل هدف كل 56 دقيقة، ليؤكد أنه الورقة الرابحة للفارس الابيض منذ عودته لميت عقبة.

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ونجح نادى الزمالك فى التأهل رسميًا للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر، وذلك بعدما تغلب على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف نظيف لمصطفى محمد فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائى للبطولة المحلية، كان الوقت الأصلى من عمر اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبى ليحتكم الفريقان لأشواط إضافية لتحديد المتأهل إلى النهائى ونجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 99.

بينما لحق بيراميدز بالزمالك إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بفوزه على بتروجت 2-صفر على ملعب بتروسبورت فى الدور نصف النهائى.

وحسم بيراميدز نتيجة المباراة فى شوطها الأول بتسجيله الهدفين، حيث منحه البوركينابى إيريك تراورى التقدم فى الدقيقة 16، قبل أن يعزز إبراهيم حسن النتيجة بتسديدة قوية من خارج المنطقة فى الدقيقة 44.