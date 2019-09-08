رياضة | مانشستر سيتي ينهي أولى صفقاته الشتوية مبكرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ينهي أولى صفقاته الشتوية مبكرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على إنهاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لأولى صفقاته الشتوية بشكل مبكرًا، عقب نهاية الانتقالات الصيفية بأيام قليلة.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن توصل مانشستر سيتي لاتفاق نهائي مع نادي تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي، للحصول على خدمات المهاجم سلوبودان تيديتش مقابل 2.7 مليون إسترليني، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

ويعد تيديتش مهاجم صربي واعد، يبلغ عمره 19 عامًا، وشارك في 9 مباريات في الموسم الحالي مع فريقه، نجح خلالهم في إحراز 4 أهداف.

تصريحات مدير الكرة بالنادي الصربي

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علق نيناد ميروسافليفيتش، مدير الكرة بنادي تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي قائلاً: "مانشستر سيتي كان يراقب اللاعب منذ فترة طويلة، قبل أن يقرر التعاقد معه"، مؤكدًا عل مشاهدتهم لجميع مواجهات اللاعب، وكل خطوة كان يقوم بها، وهذا أمر طبيعي في الصفقات التي تقوم بها أكبر الأندية في العالم".

وأضاف: "عندما اتصلوا قرروا التعاقد معنا بشكل رسمي، توصلنا إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة بسهولة وسرعة كبيرة".

أبرز صفقات مانشستر سيتي الصيفية لعام 2019

دعم الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صفوف فريقه بالعديد من الصفقات في الانتقالات الصيفية لعام 2019، وجاء على رأسها الحصول على خدمات أنجيلينو، ظهير أيسر السيتيزينز قادمًا من بي إس في إيندهوفن الهولندي، ورودريجو هيرنانديز، لاعب الوسط الإسباني قادمًا من أتلتيكو مدريد، والبرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن يوفنتوس الإيطالي.