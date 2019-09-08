رياضة | تعرف على حقيقة عودة بويول لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة عودة بويول لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس نادى برشلونة الإسبانى جوزيب بارتوميو، اليوم على صحة الأنباء التى ترددت خلال الفترة الأخيرة فى سعي البارسا لإقناع مدافع وقائد الفريق السابق كارلوس بويول للعودة للنادى مجدداً للعمل داخل النادى.

كما نفي رئيس برشلونة فى تصريحات لقناة "برشلونة" الأنباء التى أفادت أن لاعبي برشلونة قد رفضوا التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باريس سان جيرمان الفرنسي والذى كان حديث الإنتقالات الصيفية والذى كان يرغب فى العودة مجدداً لصفوف البلوجرانا.

أكد بارتوميو أن لاعبو برشلونة داخل غرف الملابس لم يرفضوا التعاقد مع نيمار وأن من يقرر التعاقدات هو المدير الرياضي والمدرب والنادى.

وعن صفقة أنطوان جريزمان من أتليتكو مدريد والتى كلفت خزينة البارسا 120 مليون يورو، قال :" لقد قمنا بخصم الفواتير بعد دفع الشرط الجزائي لأتليتكو ثم قمنا بالحصول على قرض بقيمة 30_35 مليون يورو لستة أشهر نقوم به بشكل متكرر، مؤكداً أن النادى كان متوازناً من الناحيه الإقتصاديه".

وقدم نادى برشلونة الإسبانى العديد من العروض لضم نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية من بينهم تقديم عرض يشمل 100 مليون يورو وأيضاً وجود لاعبين داخل الصفقة وهم عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش ولكن تم رفضه من إدارة باريس ثم التقدم بعرض أخر بطلب إستعارة نيمار مع خيار إلزامية الشراء الموسم القادم بمبلغ 170 مليون يورو ولكن أيضاً تم رفضه من إدارة باريس وفضلت بقاء اللاعب ضمن صفوفها الموسم القادم.