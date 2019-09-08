رياضة | خبر سار لجماهير برشلونة

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ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة اقترب بقوة من استعادة خدمات لاعبيه المصابين ليونيل ميسي ، ولويس سواريز، خلال الفترة القادمة، لتكتمل القوة الهجومية للنادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن لويس سواريز، وليونيل ميسي، اقترب من العودة للمُشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، حيث يغيب الفريقين بسبب الإصابة.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن سواريز يقترب من التعافي من الإصابة، حيث يسير الأوروجوياني على المسار الصحيح، ومن المتوقع أنّ ينضم لزملائه في التدريبات الجماعية، يوم الأربعاء المُقبل، أما ميسي يواصل أداء برنامجه التأهيلي بشكل جيد، خلال الفترة القادمة ويمكن أن يظهر في مباراة فالنسيا.

وأكدت الصحيفة أن الثنائي ميسي وسواريز قد يلحقان بمباراة برشلونة أمام فالنسيا، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وبذلك قد يكتمل لأول مرة خط الهجوم، بوجود ميسي، سواريز، وجريزمان معاً.

ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 4 نقاط، جمعها من خسارة أمام أتليتك بلباو وتعادل مع أوساسونا 2-2 وفوز كاسح على ريال بيتيس بنتيجة 5-2.