شكرا لقرائتكم الأهلي يغلق ملف بيع نجومه في الصيف الجاري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الاهلى مناقشة العروض التى وصل للاعبي الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية ومنهم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الذى تلقي عرضاً من النصر السعودي بعدما تم رفض هذا العرض.

كما أغلق النادي فكرة الاستغناء عن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والنيجيري جونيور أجاي وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن الايام الماضية لم تشهد عروضاً لأزارو أو أجاي لذا فالثنائي مُستمر في الفريق خاصة بعدما تم قيد الثنائي في القائمة المحلية والافريقية.

وأكد أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، أن النادى لم يتلق أية عروض لشراء النيجيري جونيور أجاى والمغربي وليد أزارو ثنائي الفريق، موضحاً أن الثنائي مُستمر مع الفريق ولا توجد عروض رسمية لشرائه الصيف الجارى، ونفى توفيق التقارير الإعلامية التى تحدثت مؤخراً عن عروض تلقاها النادى مؤخراً لضم اللاعب النيجيرى أو المغربي.