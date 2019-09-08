موعد مباراة الزمالك وبيراميدز نهائي كأس مصر 2019 والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين

مباراة الزمالك وبيراميدز مباراة النهائي المباراة الأقوى المنتظرة اليوم الأحد 8/9/2019 والتي سيتوج فيها الفائز في مباراة اليوم بكأس مصر 2019 ، يواجه نادى الزمالك نظيره نادي بيراميدز اليوم بعد العديد من المباريات الهامة والقوية التى أدارها الفريقين خلال مباريات الكأس واستطاع كلا من الزمالك وبيراميدز الوصول للنهائي للتنافس اليوم على كأس مصر 2019 ، ويتواجد اليوم أكثر من عشرون ألف لتشجيع الفريقين وبالطبع النسبة الأكبر للنادى الملكي نادى الزمالك الذي أثبت نفسه بجدارة في مبارياته الماضية على الرغم من صعوبة مواجهاته أمام فريق بيراميدز لكن ينتظر أن تكون مواجهة اليوم من أقوي المواجهات بين الفريقين لسعي كلا منهما للتويج بالكأس بعد خروج النادى الأهلى من مباريات الكأس وهزيمته فيها.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز نهائي كاس مصر 2019

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز نهائي الكاس 2019 اليوم الأحد 8/9/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءا اليوم، تقام مباراة الزمالك وبيراميدز كورة ستار في استاد برج العرب بالإسكندرية وسط الكثير من الإجراءات الأمنية المشددة وحضور جماهيري مكثف، ويذكر أن نادى بيراميدز قد طالب بالحصول على طاقم تحكيم أجنبي وبالفعل وافقت لجنة التحكيم على إحضار طاقم حكام روماني بقيادة رادو ماريان باتريسكو لإدارة المباراة اليوم بين الزمالك وبيراميدز، وتم الإنتهاء من كافة الاستعدادات لحفل التتويج بالكأس عقب إنتهاء المباراة.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك وبيراميدز نهائي كاس مصر

يتم بث مباراة الزمالك وبيراميدز لايف في نهائي كاس مصر 2019 عبر القنوات الرياضية المصرية وهم قنوات اون سبورت الرياضية ونايل سبورت وأيضا تبث مباراة الزمالك وبيراميدز نهائي كاس مصر 2019 عبر قناة تايم سبورت البث الأرضي، ويمكنكم متابعة كافة أخبار مباراة الزمالك وبيراميدز نهائي كاس مصر من خلال هذا المقال وموقعنا عرب نيوز فتابعونا.