شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يواجه تليفونات بنى سويف وديا استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى عصر اليوم فريقا سموحة وتليفونات بنى سويف وديا ضمن سلسلة اللقاءات الودية التى يخوضها أبناء الإسكندرية استعدادا للدورى .

كان سموحه قد فاز فى اخر مبارياته الودية على الإعلاميين بنتيجة 5 / 2 ، ومن قبلها التعادل امام أبو قير للأسمدة بهدف لمثله .

Advertisements

وقد استقر الجهاز الفنى لسموحه بقيادة حسام حسن على خوض 3 وديات خلال الفترة المقبلة يبدأها بمواجهة التليفونات ثم امام مياه البحيرة يوم الثلاثاء على أن يختتم مبارياته يوم الخميس أمام فاركو .

ويسعى حسام حسن الى خلق نوع من التجانس من خلال مشاركة جميع اللاعبين فى المباريات الودية والوقوف على مستواهم الفنى والبدنى .

