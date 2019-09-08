سموحه يواجه تليفونات بنى سويف وديا استعدادا للدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى عصر اليوم فريقا سموحة وتليفونات بنى سويف وديا ضمن سلسلة اللقاءات الودية التى يخوضها أبناء الإسكندرية استعدادا للدورى .
كان سموحه قد فاز فى اخر مبارياته الودية على الإعلاميين بنتيجة 5 / 2 ، ومن قبلها التعادل امام أبو قير للأسمدة بهدف لمثله .
وقد استقر الجهاز الفنى لسموحه بقيادة حسام حسن على خوض 3 وديات خلال الفترة المقبلة يبدأها بمواجهة التليفونات ثم امام مياه البحيرة يوم الثلاثاء على أن يختتم مبارياته يوم الخميس أمام فاركو .
ويسعى حسام حسن الى خلق نوع من التجانس من خلال مشاركة جميع اللاعبين فى المباريات الودية والوقوف على مستواهم الفنى والبدنى .
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