شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يواجه محمد الشوربجي فى قمة الاسكواش ببطولة الصين المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات الدور النهائي ببطولة " جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة في شنغهاي خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وضمنت مصر لقب البطولة في منافسات الرجال والسيدات بعد تأهل عليةفرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لمواجهة محمد الشوربجي المصنف الثاني في قمة مصرية على الاراضي الصينية.

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وفي منافسات السيدات تواجه رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا مواطنتها مور الطيب لاعبة هليوبليس والمصنفة الخامسة عالميا .

وتأهل محمد الشوربجي إلى عقب فوزه على شقيقه الاصغر مروان الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوط، فيما تأهل علي فرج عقب تغلبه على الهندي سوراف جوزال بثلاثة أشواط نظيفة.

كانت رنيم الوليلي قد تأهلت إلى المباراة النهائية عقب تغلبها على هانيا الحمامي بطلة العالم للناشئات بثلاثة أشواط نظيفة في نصف النهائي، فيما تأهلت الطيب عقب فوزها بنفس النتيجة هلى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الرابعة.