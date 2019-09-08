الامارات | بالصور.. حارس مرمى أردني يتحول إلى "عامل بلاط"!

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حارس مرمى أردني يتحول إلى "عامل بلاط"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات حارس مرمى الصريح خالد عثامنة حديث الشارع الأردني بعد أن تناقلت جماهير صوراً له في إحدى الأبنية يعمل فيها "عامل بلاط"، مستثمراً فترة تأخير انطلاق الموسم الكروي في البلاد نحو ثمانية شهور.

وتداول مغردون الصور بقالب من السخرية تجاه الاتحاد الأردني لكرة القدم، منتقدين ما آلت إليه اللعبة الشعبية الأولى في البلاد، ودفعت لاعباً بدوري المحترفين الأردني إلى العمل في "تركيب البلاط" في وقت يفترض فيه أن يكون مكانه الطبيعي ملعب كرة قدم فقط بصفته "محترف"!.

وكان الاتحاد الأردني قد أعلن عن تأجيل انطلاقة موسم 2019 - 2020 حتى شهر فبراير المقبل لأسباب مالية، الأمر الذي لاقى استياء الشارع الرياضي وغضب الأندية واللاعبين.

من جهته، اعترف رئيس نادي الصريح عمر العجلوني بأن "الحساب الرسمي للنادي على (فيسبوك) نشر صورة حارس المرمى الأساسي لفريق كرة القدم العثامنة وهو يقوم بمهنة عامل البلاط.. ندرك أن العمل ليس عيباً، لكن نريد أن نقوم بايصال صورة حقيقية للحال الذي وصل له لاعبو الكرة الأردنية جراء تأخير انطلاق الموسم".

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وأضاف العجلوني في تصريحات صحافية: "لاعبو الكرة الأردنية لديهم أسر وعليهم التزامات، وبالتالي لا يمكن أن يتم ايقافهم عن اللعب طيلة هذه المدة، والأمر يتناقض أصلاً مع مفهوم الاحتراف الحقيقي".

يذكر أن العثامنة من أفضل حراس الكرة الأردنية، ورشحه فنيون ونقاد رياضيون في مواسم سابقة للانضمام إلى صفوف المنتخب الأردني.

ووجه العجلوني رسالة قوية للاتحاد الاردني، وقال: "إن الاتحاد يماطل في صرف مستحقات الأندية، الأمور صعبة للغاية، وكرة القدم في مهب الريح".

وأثارت صورة العثامنة " عامل البلاط" سؤالا يدور في أذهان متابعي الكرة الأردنية: "هل يجوز إرفاق مصطح (المحترفين) بالدوري الأردني؟!".