شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية الزمالك» توافق على الانتخابات التكميلية والميزانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك، برئاسة المستشار حسني الضبع، التي أقيمت فعالياتها خلال الثلاثة أيام الماضية للتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية للنادي، عن عدد المشاركين بالجمعية.
وبعد عملية حصر الأعداد والفرز تم الإعلان عن إجمالي من لهم حق التصويت وهم 119 ألفا و986 صوتًا، حضر منهم 30 ألفا و832 صوتًا، وكانت الأصوات الصحيحة منها 30 ألفا و74 صوتًا.
وبالنسبة للأصوات على الانتخابات التكميلية، والتي فاز بها بالتزكية كل من الفنان أشرف زكي على منصب أمين الصندوق وأحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح على مقاعد العضوية، بموافقة 20560 عضو فيما رفض 9514 صوت فقط.
وبالنسبة لاعتماد الميزانية، جاء بمشاركة 29 ألفا و939 صوتًا صحيحًا، من بينهم 21 ألفا و944 صوتًا (موافق) على الميزانية فيما رفضها 7 آلاف و594 صوتًا فقط.
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