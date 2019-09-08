بطل العالم يسحق ألبانيا ويتربع صدارة مجموعته بتصفيات اليورو

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بطل العالم يسحق ألبانيا ويتربع صدارة مجموعته بتصفياتاليورو

الأحد 8 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تغلب منتخب فرنسا على نظيره الألباني، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "فرنسا" فى المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أوروبا المقبلة "يورو 2020".



انتهى الشوط الأول بتقدم فرنسا 2-0، الهدف الأول سجله كينجسلى كومان فى الدقيقة الثامنة، وأحرز أوليفييه جيرو الهدف الثانى فى الدقيقة 27، وأهدر أنطوان جريزمان ركلة جزاء لمنتخب الديوك فى الدقيقة 37.

وتسبب موقف محرج فى تأخير انطلاق المواجهة لنحو 8 دقائق كاملة، حيث قام المسئولون فى ملعب "فرنسا" بضاحية سان دونيه، قاموا بعزف السلام الوطنى لدولة أندورا بدلا من السلام الوطنى لألبانيا.

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وأصر الإداريون المرافقون للمنتخب الألبانى على عزف السلام الوطنى بهم قبل انطلاق اللقاء وهو ما أخر بدايتها.

فى الشوط الثانى أحرز كومان هدفه الشخصى الثانى والثالث لفرنسا فى الدقيقة 68، وأضاف جوناثان ايكونى الهدف الرابع فى الدقيقة 85، فيما سجل سيكاليشى هدف البانيا الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة.

وبذلك يحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يأتى منتخب البانيا فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط.