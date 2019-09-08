شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يواجه بيلا ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الأحد الاتحاد السكندرى فريق بيلا فى ضمن استعداداته لانطلاق الدورى ومباراة العودة أمام العربي الكويتى ، المقرر لها فى السابع والعشرين من الشهر الجارى فى دور الـ32 للبطولة العربية .

ومن المقرر أن يخوض الإتحاد السكندرى خمس مباريات خلال الفترة الجارية يبدأها ببيلا ثم يواجه الزرقا بعد غدا الثلاثاء ، على أن يدخل زعيم الثغر معسكرا مغلقا من 12 سبتمبر الجارى وحتى 19 سبتمبر وسيخوض خلالها 3 وديات أولها مع طنطا ولم يتم الإتفاق على الوديتين الرابعة والخامسة .

ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد على تصحيح الأخطاء التى ظهرت على الفريق فى مباراة الزمالك فى الكأس وكلفت الفريق الخروج من الدور قبل النهائى للبطولة ، فى المقابل يحاول ياسر رضوان المدير الفنى لبيلا إلى بناء فريق قوى لأبناء بيلا يستطيع الوقوف فى وجه أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثانى خاصة وأن الفريق صعد الموسم الحالى من القسم الثالث للثانى .