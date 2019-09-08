شكرا لقرائتكم فايلر يهدد المتهاونين في الأهلي بالدكة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي يده على جميع التفاصيل الخاصة بلاعبي الفريق والإحصائيات الخاصة بكل لاعب والتى كان من بينها أرقام صادمة للمدرب الجديد يأتي في مقدمتها السجل التهديفي لثنائي خط الهجوم مروان محسن ووليد أزارو .

إكتشف فايلر الذى تعاقد مع الأهلي قبل أيام أن أزارو شارك فى 29 مباراة بالموسم الماضى ولم يسجل سوى 7 أهداف منهم 6 فى الدورى، وهدف وحيد فى دورى الأبطال، وخاض 2092 دقيقة لعب ، فيما شارك مروان محسن فى 23 مباراة وسجل 8 أهداف فقط بواقع 6 أهداف فى الدورى، وهدفين فى دورى الأبطال، وخاض 1154 دقيقة لعب .

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وأبدى فايلر دهشته من هذا المعدل التهديفي الخاص بالثنائي آزارو ومروان لاسيما وأن الثنائي يُهدر الكثير من الفرص ورغم أن المدرب السويسري أعلن أنه سيحاول علاج هذه الأزمة الهجومية لأزارو ومروان إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن أي لاعب سيظهر بشكل متواضع ولن يقم بالدور المُكلّف به سيكون مكانه الدكة .

وأوضح فايلر أنه لن يعتمد على إحصائيات الماضي وسيمنح الجميع فرصة كافية لكنه في الوقت نفسه لن يسمح بتكرار مثل هذه الأمور الغريبة كإهدار الفرص أو عدم الفاعلية على المرمى من قبل المهاجمين ، موضحاً إنه سيبحث عن بديل فوراً حال تكرار مثل هذه المشاكل الفنية وسيُحيل من يتقاعس للدكة دون تفكير.