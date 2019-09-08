نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 8-9-2019 في نهائي كأس مصر

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز ، تقام يوم الأحد 8/9/2019 مباراة نهائي كأس مصر على استاد الإسكندرية بين فريقي الزمالك وبيراميدز، وحقق فريق بيراميدز انجازا تاريخيا بعد مشاركته لأول مرة في تاريخه في اللقاء النهائي، بينما يشارك فريق الزمالك للمرة ال40 في تاريخ مشاركته بالمباراة النهائية.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

تأهل فريق الزمالك للمباراة النهائية في بطولة كأس مصر نسخة 2018/2019، وحقق الزمالك الكأس في 26 نسخة خلال تاريخه، وكان الأبيض قد تأهل للمرة ال40 إلى المباراة النهائية خلال مشواره التاريخى، ويأمل الزمالك في حسم البطولة رقم 27 بعد مشوار صعب وسط موسم متقلب وتوقفات إجبارية.

وكان الزمالك قد شارك في النسخة ال87 من دور ال32 أمام فريق مركز شباب منية سمنود وحقق الفوز بنتيجة 1-0، وفي دور ال16 واجه منافسه فريق الانتاج الحربى ونجح في حسم الفوز بنتيجة 2-0، وبدور ال8 أقصى فريق مصر المقاصة من البطولة بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0، وفي نصف النهائي حقق الفوز على فريق الاتحاد السكندرى بنتيجة 1-0 بعدما امتدت المباراة للأشواط الإضافية.

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يلعب فريق بيراميدز في المباراة النهائية ببطولة كأس مصر نسخة 2018/2019، ويشارك فريق بيراميدز للمرة الأولى في تاريخيه بالنهائي ال87 في تاريخ البطولة، ويأمل بيراميدز في تحقيق الفوز بالمباراة الهامة والمصيرية له، كما يسعى لتحقيق الإنجاز وكتابة تاريخ جديد له لسطوعه في دائرة الأبطال لأول تواجد له في النهائي.

الزمالك وبيراميدز نهائي كأس مصر

وكان بيراميدز قد بدء مشاركته في هذه النسخة أمام فريق طنطا وحقق الفوز بنتيجة 3-2، وفي دور ال16 نجح في إقصاء حامل اللقب المارد الأحمر بعد التغلب عليه بنتيجة 1-0، وفي ربع النهائي نجح في التغلب على فريق حرس الحدود بنتيجة 2-0، وبنصف النهائي حقق الانتصار على فريق بتروجيت بنتيجة 2-0 أيضا ليسجل تواجده الأول في نهائي بطولة كأس مصر بعدما حقق إنجازا سابقا وحجز المركز الثالث في الدورى المصري.

والجدير بالذكر أن النسخة رقم 87 في بطولة كأس مصر يشارك بها طرفي النهائي الزمالك وبيراميدز، ويحمل النادى الأهلى الرقم القياسى بالفوز في 36 مرة، بينما يحل الزمالك بالمرتبة الثانية برصيد 26 كأس ويتشارك الفريقين في نسختين أيضا، كما حققت فرق الترسانة والاتحاد السكندرى بواقع 3 كؤوس لكل منهم، كما حققت فرق الأوليمبى وحرس لحدود وإنبى بواقع لقبين لكل فريق، والترام والقناة والمصري لقب واحد لكل منهم.