برشلونة يبحث عن بديل تير شتيجن في لاماسيا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستعد لإحضار بديل مارك أندريه تير شتيجن من أكاديمية لا ماسيا، وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن إدارة برشلونة تستمر في الترقب عن كسب الحراس بأكاديمية لاماسيا حيث يتواجد كل من أنياكي بينيا ابن الـ20 عامًا، والذي يدافع عن ألوان منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا بجانب أرناو تيناس، الذي يشارك مع فريق الناشئين تحت سن 19 وأرنو رافوس من فريق تحت 17 سنة.

وأشارت الصحيفة أن تير شتيجن بات أحد أفضل حراس العالم حالياً بعد تطوره منذ قدومه إلي برشلونة في 2014 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ ولعب في 118 مباراة حتى الآن.

وأوضحت أن إدارة برشلونة تعمل علي تجهيز البديل لنها ستكون مهمة صعبة خاصة وأن تير شتيجن ظل قريبًا من خلافة مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا الذي تراجع مستواه بشكل ملحوظ، في الوقت الذي تطور فيه الحارس ابن الـ27 عامًا بشكل كبير مع برشلونة.