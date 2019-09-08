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نجوم برشلونة يساهمون ماليا لإعادة نيمار

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مجموعة من لاعبي عرضوا تقديم مساهمات مالية للمشاركة في تدعيم صفقة وإعادته من باريس سان جيرمان الفرنسي.

حيث نشرت صحيفة “سبورت”، إن عدداً من لاعبي الفريق عرضوا المساهمة المالية للتأكيد للجميع علي أن نيمار مرحب به في غرفة تغير الملابس، بعدما نشرت تقارير صحفية أن لاعبي الفريق لا يرحبون في عودة النجم البرازيلي.

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وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم السبت، أنه علي الرغم من هذا الموقف من بعض اللاعبين، إلا أن هناك مجموعة أخري ترفض عودة نيمار، حيث تري الجبهة الأخرى أن قدوم نيمار سيؤثر علي فرص جريزمان الوافد الجديد من أتلتيكو مدريد، لذا يرفضون عودة البرازيلي.

وكان برشلونة قريبًا من استرجاع نيمار واقترح اللاعب البرازيلي سدد 20 مليون يورو من أمواله الخاص لإنهاء الصفقة إلا أن إدارة باريس سان جيرمان رفضت التخلي عن اللاعب.

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