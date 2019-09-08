تسريب عقد رعاية شركة أمريكية مع رونالدو.. 16.2مليون يورو للعب أساسيا

ذكرت تقارير صحفية تفاصيل عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مع شركة ملابس رياضية شهيرة، والذي يمتد من 2016 إلي 2026، وكان رونالدو قد مدد عقده مع شركة الملابس الأمريكية في نوفمبر 2016 أثناء وجوده خلال صفوف ريال مدريد.

وصرحت صحيفة “دير شبيجل” الألمانية تفاصيل عقد رونالدو مع الشركة، والذي يحصل بموجبه علي 162 مليون يورو، أي ما يقارب 178 مليون دولار طوال مدة التعاقد التي تصل إلي 10 سنوات.

ويشتمل عقد رونالدو مكافأة 4 ملايين يورو حال انتصاره بجوائز فردية كبيرة كأفضل لاعب في العالم، ويرتبط النجم البرتغالي ابن الـ34 عاما بعقد مع الشركة الأمريكية منذ 2004 والذي يضمن له راتبا سنويا قدره 3,65 مليون يورو بدون المكافآت والحوافز، كما يتضمن العقد شرط يضمن حصول رونالدو على 16.2 مليون يورو سنويا حال استمراره أساسياً مع فريقه، وهو ما سيتم خصمه عقب اعتزاله الذي بات قريبا.