فينجر يكشف الفارق بين محمد صلاح وميسي

تلقي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بإشادة آرسين فينجر المدير الفني الأسابق لنادي أرسنال الإنجليزي، وذكر آرسين فينجر في تصريحات تلفزيونية، “محمد صلاح لاعب مميز، وطريقه لعبه تشبه إلي حد كبير أسلوب لعب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني”.

وتابع مدرب أرسنال السابق، “هناك خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن ليونيل ميسي، وهي القدرة علي خلق الفرص، اللاعب المصري لديه قدرة فائقة علي إنهاء الفرص التي تتاح له مثل ليونيل ميسي، لكن ميسي يتفوق في صناعة الفرص”.

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واصل فينجر تصريحاته قائلاً، “محمد صلاح يفضل تسجيل الأهداف، وليس صناعة الفرص مثلما يفعل ليونيل ميسي، بمرور الوقت سيستطيع اللاعب المصري من إحراز نقطة تفوق نجم برشلونة، والوصول إلي اللحظة التي يتخذ فيها قراره بتمرير الكرة ومتى ينهيها بنفسه”.

متابعا حديثه “محمد صلاح لديه المقومات والقدرات التي تساعده علي الاستمرار بتقديم الأفضل، كذلك ساديو ماني وفيرمينو”.