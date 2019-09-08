صامويل إيتو أسطورة الكاميرون يعتزل كرة القدم

ذكر نجم كرة القدم الكاميرونية والأفريقية أن صامويل إيتو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، وفقا لوسائل الإعلام الكاميرونية، وأعلن نجم منتخب الكاميرون صاحب الـ38 عاما عن اعتزاله كرة القدم، بعد أن أختتم مسيرته في الدوري القطري من خلال نادي قطر الذي شارك معه في موسما واحداً قادما من كونيا سبور التركي.

وحصد إيتو العديد من الألقاب الفردية والجماعية، أبرزها حصوله علي لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات (مرتين مع برشلونة وواحدة مع إنتر ميلان وواحدة مع ريال مدريد )، وبالإضافة إلي حصوله علي لقب أفضل لاعب في القارة السمراء 4 مرات أعوام 2003، 2004، 2005، و2010 وحقق مع برشلونة لقب الدورى الإسباني 3 مرات، ولقب الدوري الإيطالي مرة واحدة مع الإنتر.

أما على المستوى الدولي فقد خاض إيتو مع منتخب الكاميرون في 118 لقاء دولي، أحرز خلالها 58 هدفا، وقاد الأسود للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا مرتين، والحصول علي الميدالية الذهبية في أولمبياد 2000.