ألمانيا تعادل الرقم القياسي لأسبانيا في تصفيات اليورو

حصد منتخب ألمانيا رقماً مميزاً رغم هزمته أمام منتخب هولندا بنتيجة 2 – 4 في اللقاء الذي جمع بينهما أمس بمدينة “هامبورج” الألمانية، خلال المباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وأحرز توني كروس لاعب منتخب ألمانيا هدفاً من ركلة جزاء في مرمي هولندا، وهو الهدف الـ 20 الذي استطاع منتخب “الماكينات الألمانية” من تسجيله من ركلات الحظ في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وأصبح منتخب ألمانيا بجانب إسبانيا الأكثر إحرازاً من ركلات جزاء في تاريخ تصفيات اليورو بـ 20 هدفاً، وجاءت أهداف منتخب هولندا، دي يونج وجوناتان جلاوتاه مدافع ألمانيا “بالنيران الصديقة”، ومالين وفينالدوم في الدقائق 59 و66 و79 و91 علي التوالي، بينما سجل هدفي منتخب المانيا عن طريق جنابري وتوني كروس في الدقيقتين 9 و73 من زمن المباراة.