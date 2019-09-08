اخبار الرياضه

يوفنتوس يخطط لضم محمد صلاح الصيف المقبل

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دخل محمد صلاح، نجم منتخب منتخب مصر ونادي الإنجليزي، دائرة أولويات نادي يوفنتوس الإيطالي تمهيداً للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، وذكر موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالية أن نادي يوفنتوس بدأ وضع قائمة تشمل العديد من اللاعبين المراد التعاقد معهم خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وفى مقدمتهم محمد صلاح.

وتابع أن يوفنتوس يستعد لإبرام صفقة مدوية الصيف القادم، مثلما تعاقد مع نجم منتخب البرتغال العام المنصرم قادما من الإسباني، وماتياس دي ليخت الصيف الجاري، مشيرة إلي أن بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يعود لارتداء قميص “البيانكونيرى” الصيف القادم، علي الرغم من إبداء اللاعب الفرنسي إرادته في الانتقال إلي ريال مدريد الإسباني.

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