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بيكيه: يحق لميسى الرحيل عن برشلونة وأغلقنا صفحة عودة نيمار

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صرح جيرارد بيكيه قائد دفاع نادي الإسباني والمنتخب الإسباني سابقاً، عن إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل عن صفوف البلوغرانا، في صيف عام 2020، وفشل التعاقد مع النجم البرازيلي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر بيكيه في تصريحات لصحيفة “أل لارجيرو” الإسبانية،”علمت بالشرط الموجود في عقد ميسي، والذي يساعده للرحيل في صيف 2020، ولكن نحن نعرف مدى التزام البرغوث نحو برشلونة، وهذا الأمر لا يقلقني علي الإطلاق”.

وعن فشل عودة نيمار مجدداً إلي البارسا، قال مدافع برشلونة:”كان هناك الكثير من الأمور غربية في مفاوضات لعودة نيمار، ولكن علينا الأن غلق هذه الصفحة، والتركيز علي البطولات التي تنتظرنا في الموسم الجاري”.

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