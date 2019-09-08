أوباميانج يرحب برحيل تشاكا عن أرسنال

الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال، أثار الجدل بعدما أظهر ترحيبه بمغادرة زميله السويسري جرانيت تشاكا عن الفريق في يناير القادم، فقد ذكرت تقارير صحفية إنجليزية عن الأزمة التي نشأت علي “إنستجرام” حيث وضع اللاعب الجابونى علامة إعجاب علي منشور أحد البرامج الجماهيرية والتي تنتقد أداء تشاكا، وتطالب برحيله في يناير لتراجع أدائه.

وكان تشاكا قد تعرض لانتقادات كبيرة من جمهور آرسنال في الموسم الجاري، بسبب تراجع أدائه في اللقاءات، بالإضافة إلي تسببه في ركلة جزاء وصفها الجميع بانها ساذجة أمام توتنهام في الديربي بالجولة الرابعة من البريميرليج، وعلق تشاكا علي مستواه في الديربي، قائلًا: “نعم، لقد ارتكبت خطأً في ركلة الجزاء”.

وقد تراجع فريق أرسنال للمركز الخامس برصيد سبع نقاط بعد مرور 4 جولات علي بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.