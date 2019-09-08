شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة فى مواجهة أسبانيا كلاكيت ثالث مرة وديا استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الأحد ، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول نظيره الأسبانى فى إطار ثالث وديات معسكر أسبانيا الذى يختتم اليوم استعدادا لكأس العالم.

تلقى منتخب الطائرة الخسارة فى أولى الوديات أول أمس الجمعة من أسبانيا بنتيجة 3/1 ، قبل أن يتقابلا أمس فى ثان ودية .

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وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من ،عبد الله عبد السلام و أحمد فتحى و أحمد صلاح و هشام يسرى ومحمد عادل و عبد الرحمن سعودى و رشاد شبل و عمر نجيب و مصطفى دبشة و محمد رضا وأحمد عبد العال .

و يستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم المحدد له اول أكتوبر المقبل باليابان ، حيث يسعى اللاعبين لتصحيح الأوضاع فى ظل إحتلال المركز الثالث و حصد البرونزية فقط فى دورة الألعاب الأفريقية التى إختتمت بالمغرب و حصد المركز الرابع فى بطولة أفريقيا الأخيرة بتونس .

ومن المقرر أن يخوض المنتخب معسكر مغلق فى هيروشيما قبل إنطلاق المونديال مباشرة للقضاء على أزمة الساعة البيولوجية وفقا لتأكيدات شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات القومية بإتحاد الطائرة .