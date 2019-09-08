شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهائى بيراميدز.. تعرف على 10 أندية حصدت الكأس بعيداً عن الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الجميع مباراة الزمالك وبيراميدز فى الثامنة مساء الاحد على ستاد برج العرب في نهائي بطولة كأس مصر في مواجهة صعبة ومثيرة بين الفريقين.

فريق بيراميدز تأهل لنهائي بطولة كأس مصر لأول مرة فى تاريخه وبات النادي رقم 22 الذي يحقق هذا الإنجاز منها 9 أندية سبق لها التأهل للنهائي ولم تحرز اللقب وهي السكة الحديد (7 مرات) غزل المحلة (6 مرات) الشرطة والسويس وسموحة (مرتين) أسوان وبلدية المحلة والمنصورة ووادي دجلة (مرة واحدة).

فيما نجح 12 ناديًا في الفوز بالكأس جاء فى مقدمتها النادي الأهلي برصيد 36 لقبًا ثم الزمالك 26 وفي المركز الثالث الاتحاد السكندري والترسانة بواقع 6 ألقاب لكل منهما ثم المقاولون 3 ألقاب فالأولمبي وانبي وحرس الحدود والاسماعيلى برصيد لقبين والثلاثى الترام والقناة والمصري برصيد لقب واحد.

وانطلقت بطولة كأس مصر عام 1921 وتوج الزمالك بلقب النسخة الأولى بفوزه على الاتحاد السكندري (5 – 0) في 21 أبريل 1922 وتأهل فريق الزمالك للمباراة النهائية فى كأس مصر للمرة الـ 40 في تاريخه 7 منها في أخر 8 بطولات وحصد خلال مشاركته فى 39 نسخة على 26 لقبا منها لقبين مناصفة مع غريمه التقليدى النادى الأهلي.

ونلقى الضوء على 10 أندية حصدت لقب كأس مصر بعيدا عن الأهلى والزمالك..

الاتحاد السكندرى

1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976

الترسانة

1923, 1929, 1954, 1965, 1967, 1986

المقاولون العرب

1990, 1995, 2004

الإسماعيلى

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1997, 2000

الأوليمبى

1933،1934

إنبى

2005, 2011

حرس الحدود

2009, 2010

المصرى

1998

القناة

1964

الترام

1939