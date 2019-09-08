شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهائى بيراميدز.. تعرف على 10 أندية حصدت الكأس بعيداً عن الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الجميع مباراة الزمالك وبيراميدز فى الثامنة مساء الاحد على ستاد برج العرب في نهائي بطولة كأس مصر في مواجهة صعبة ومثيرة بين الفريقين.
فريق بيراميدز تأهل لنهائي بطولة كأس مصر لأول مرة فى تاريخه وبات النادي رقم 22 الذي يحقق هذا الإنجاز منها 9 أندية سبق لها التأهل للنهائي ولم تحرز اللقب وهي السكة الحديد (7 مرات) غزل المحلة (6 مرات) الشرطة والسويس وسموحة (مرتين) أسوان وبلدية المحلة والمنصورة ووادي دجلة (مرة واحدة).
فيما نجح 12 ناديًا في الفوز بالكأس جاء فى مقدمتها النادي الأهلي برصيد 36 لقبًا ثم الزمالك 26 وفي المركز الثالث الاتحاد السكندري والترسانة بواقع 6 ألقاب لكل منهما ثم المقاولون 3 ألقاب فالأولمبي وانبي وحرس الحدود والاسماعيلى برصيد لقبين والثلاثى الترام والقناة والمصري برصيد لقب واحد.
وانطلقت بطولة كأس مصر عام 1921 وتوج الزمالك بلقب النسخة الأولى بفوزه على الاتحاد السكندري (5 – 0) في 21 أبريل 1922 وتأهل فريق الزمالك للمباراة النهائية فى كأس مصر للمرة الـ 40 في تاريخه 7 منها في أخر 8 بطولات وحصد خلال مشاركته فى 39 نسخة على 26 لقبا منها لقبين مناصفة مع غريمه التقليدى النادى الأهلي.
ونلقى الضوء على 10 أندية حصدت لقب كأس مصر بعيدا عن الأهلى والزمالك..
الاتحاد السكندرى
1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976
الترسانة
1923, 1929, 1954, 1965, 1967, 1986
المقاولون العرب
1990, 1995, 2004
الإسماعيلى
1997, 2000
الأوليمبى
1933،1934
إنبى
2005, 2011
حرس الحدود
2009, 2010
المصرى
1998
القناة
1964
الترام
1939
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