شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين مصيلحى ومحافظ الإسكندرية لبحث الأمور الفنية للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، جلسة مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، صباح اليوم، وذلك لبحث سبل الدعم لنادى سيد البلد خلال الفترة المقبلة.

ويسعى محمد مصيلحى إلى وضع بعض البرامج والاستراتيجيات التى تعمل على دخل مادى إلى نادى الاتحاد السكندرى خلال السنوات القادمة.

يشارك فريق الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية والدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المقبل، وقاموا بعقد صفقات عديدة فى فريق الكرة والسلة والطائرة.