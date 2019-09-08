شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التسوية والتحكيم ينظر دعوى الإسماعيلى ضد الجبلاية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر اليوم الاحد اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى الدعوى التى أقامها النادى الاسماعيلى ضد اتحاد الكرة للنظر فى الجانب المستعجل . Advertisements وطلب النادي الإسماعيلي في دعواه إيقاف قرار اتحاد الكرة بإيقاف القيد للنادي الإسماعيلي الذي صدر مؤخرا ، وحددت اللجنة الإستشارية اليوم لنظر الدعوى. كان اتحاد الكرة قد قرر ايقاف لاقيد للنادى الإسماعيلي بسبب المستحقات المتاخرة لدى بعض اللاعبين والذين سبق لهم التقدم بشكاوى عديدة لاتحاد الكرة .

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