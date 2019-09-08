شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد ميزانية الزمالك بموافقة 20560 عضوًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك أن من يحق له التصويت 119986 وبلغ عدد الحضور 30832 وقام بالتصويت على نجاح المرشحين للانتخابات التكميلية بالتزكية عدد 30074، ووافق على نجاحهم 20560 عضو ورفض 9514 . وفي التصويت على الميزانية قام بالتصويت 30832 وافق على الميزانية 29839 ، وأوضحت اللجنة أن المجلس سيتم تفويضه في مناقشة باقي لأعماب اللجنة. Advertisements وتشترط لائحة الزمالك تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد.

ووافق 21944عضوًا من أعضاء الزمالك على اعتماد الميزانية المقدمة من مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، فيما رفض 9895 عضوًا، وذلك بعدما حضر 30832 عضوًا للجمعية العمومية للأبيض.

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