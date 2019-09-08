تصريحات السبت| طولان يشبه "أفشة" بهازارد.. والزمالك يتفق مع سيسيه على سداد مستحقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 7 سبتمبر 2019.

عاشور: جوزيه "صعدني" بالصدفة في الأهلي.. وفضلني على 4 لاعبين

أكد حسام عاشور قائد النادي الأهلي، أن تصعيده إلى الفريق الأول بالقلعة الحمراء جاء عن طريق الصدفة بعدما اختاره مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق.

رئيس الزمالك: رفضت 180 مليون جنيه كهدية من تركي آل الشيخ

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس نادي الزمالك أنه تبرع بـ 18 مليون جنيه في ميزانية النادي الأبيض التي تم اعتمادها، وشهدت وجود فائض ميزانية بلغ 170 مليون جنيه.

مرتضى منصور: الفوز بكأس مصر أفضل رد على الحاقدين

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قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي الأبيض شهد أكبر جمعية عمومية في تاريخه، بعد الكشف عن نتائج الجمعية العمومية لنادي الزمالك للتصويت على ميزانية السنة.

طولان: طريقة لعب "أفشة" تذكرني بالبلجيكي هازارد

أكد حلمي طولان، المدير الفني لسموحة، أن الفرق الكبيرة لا تتأثر بشكل كبير برحيل لاعب مهما كان اهميته وسط المجموعة، في إشارة لمدى تأثير رحيل عبد الله السعيد عن النادي الأهلي.

مصدر بالأهلي لمصراوي: رفضنا تقسيط عقوبة كوليبالي

قال مصدر بالأهلي، إن مجلس إدارة ناديهم رفض طلب النجم الساحلي التونسي بتقسيط عقوبة كوليبالي.

مصدر: الزمالك اتفق مع سيسيه على سداد مستحقاته

كشف مصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادي توصل لاتفاق مع البوركيني عبد الله سيسيه لاعب الفريق السابق بشأن مستحقاته المتأخرة.